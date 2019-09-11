تعليم القاهرة: المدارس استقبلت الطلاب اليوم ولن نربط تسليم الكتب بدفع المصروفات

انطلق اليوم الأربعاء العام الدراسي الجديد 2019/2020 بجميع المدارس الابتدائية في مصر، حيث تبدأ الدراسة اليوم لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي.





وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن جميع المدارس بالقاهرة الدراسة منتظمة بها اليوم؛ مشيرا إلى أنها كانت جاهزة صباح اليوم لاستقبال الطلاب.





وأشار عطية إلى أنه قد اجتمع بمديرى المدارس لجميع المراحل التعليمية بإدارات غرب مدينة نصر، والقاهرة الجديدة، الشروق، والمرج، والسلام، والمطرية، وعين شمس، بمجمع الملك فهد النموذجي؛ للاطمئنان على جاهزية المدارس والتشديد على ضرورة اتباع التعليمات التي من شأنها ضمان انتظام الدراسة في المدارس.





وأوضح عطية أنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة إنهاء كافة أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من أمن وسلامة (الكهرباء، والسباكة، والنظافة، وتقليم الأشجار).





وأكد عطية أنه شدد على سرعة تسليم الكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات ، وتحديث قواعد بيانات العاملين ، وتحديث الاعلام الموجودة في أفنية المدارس واستبدالها بأعلام جديدة ، فالعلم رمز بلدنا الحبيب ولابد أن نهتم به .





ولفت عطية إلى أن جميع المدارس تلقت تعليمات بتسهيل عملية التحويلات للطلاب وعدم ربطها بالتبرعات وتيسير عملية النقل للطلبة والندب للمعلمين.





كما أكد عطية على تفعيل المشاركة المجتمعي ، وشدد علي مسئولية الإشراف المدرسي.



