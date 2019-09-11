نتنياهو يجتمع بحكومته ليلا بعد هجوم عسقلان

خلال الساعات الماضية، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزرائه ومستشاريه، حيث عقد مشاورات في مقر وزارة الدفاع بعد قصف صاروخي فلسطيني على عسقلان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.



وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن "مقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".



ولفت البيان إلى أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية".



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر حماس مسئولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".



ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، أي أنه قد ينال فيها الضوء الأخضر للمضي قدمًا.

