ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يجتمع بحكومته ليلا بعد هجوم عسقلان

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:54 ص
نتنياهو
نتنياهو
محمد علي
خلال الساعات الماضية، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوزرائه ومستشاريه، حيث عقد مشاورات في مقر وزارة الدفاع بعد قصف صاروخي فلسطيني على عسقلان، وفق ما أفادت به وسائل إعلام دولية.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأن "مقاتلات حربية أغارت خلال ساعات الليل على نحو 15 هدفا في شمال ووسط قطاع غزة، ومن بينها عدد من الأهداف التابعة لحماس في موقع عسكري لإنتاج وسائل قتالية، وعدد من الأهداف في مجمع عسكري للقوة البحرية بالإضافة إلى نفق هجومي".

ولفت البيان إلى أن "الغارات جاءت ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية".

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "سيواصل العمل ضد المحاولات للمساس بمواطني إسرائيل، ويعتبر حماس مسئولة عما يحدث في قطاع غزة أو ينطلق منه".

ويأتي هذا الهجوم بعد أن أعلن نتنياهو، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد كبير من المستوطنات حال فوزه في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه العملية ستجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، أي أنه قد ينال فيها الضوء الأخضر للمضي قدمًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على حدود غزة.. إسرائيل تنصب رادارا جديدا.. صور

أول تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قصف غزة

الطيران الإسرائيلي يقصف غزة

ترشيحاتنا

أصاب الجمهور بالهلع.. عارض يفقد توازنه على عجلة النار في السيرك الروسي.. شاهد

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

هل نأخذ ثوابًا على قراءة سورة البقرة في فترات متقطعة

أبرزها سرطان الثدى ومشاكل القلب.. فاكهة غير متوقعة تحارب 7 أمراض

دافع عن شرفه.. فيديو مأساوي لـ 6 يمنيين يطعنون شاباً بالسكاكين داخل مستشفى

لقطات محرجة حدثت للمذيعات أثناء تقديم البرامج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون

جيبة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام.. بسمة بإطلالة أنيقة في مهرجان تورونتو