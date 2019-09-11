القوات الخاصة الأفغانية تقتل وتحتجز 11 مسلحًا في أحدث غارات ضد طالبان وداعش

قال مسؤولون عسكريون أفغانيون إن ما لا يقل عن 9 من مسلحي طالبان قتلوا في عمليات أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في منطقة جيرو في إقليم جازني جنوب شرق أفغانستان.



وقال المسؤولون اليوم الأربعاء - وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن القوات الخاصة احتجزت أيضًا اثنين من مقاتلي طالبان أثناء عملية أمنية في منطقة نيرخ في إقليم وردك وسط أفغانستان.



وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة دمرت أيضا مخبأ أسلحة تابع لطالبان في منطقة باراكي باراك بإقليم لوجار جنوب البلاد.

وبالإضافة إلى ذلك، دمرت القوات الخاصة الأفغانية مخبأ للمخدرات تابع لتنظيم داعش الإرهابي خلال دورية في منقطقة تشابهار في إقليم ننجرهار.



ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه العمليات الأمنية حتى الآن.