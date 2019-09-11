مستجدات في قضية اتهام نيمار باغتصاب عارضة أزياء.. تعرف عليها

وجهت شرطة ولاية ساو باولو المدنية ، امس الثلاثاء، اتهامًا رسميًا أمام القضاء لعارضة الأزياء، ناجيلا تريندادي، بالبلاغ الكاذب بعد اتهامها لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، باغتصابها.



وفي الطلب المرسل إلى القضاء البرازيلي بعد شهر من غلق القضية بعدم توجيه أي اتهام لنجم "السيليساو" لعدم وجود أدلة كافية، زعمت الشرطة المدنية أن هناك أدلة تؤكد تقديم عارضة الأزياء ببلاغ كاذب، وأنها حاولت التشهير بعائلة اللاعب، ولهذا طالبت بمحاكمتها.



واتهمت الشرطية المسؤولة عن القضية، مونيكي ليما، بارتكاب جرائم التشهير والاحتيال والابتزاز، وذلك بعد انتهاء اثنين من التحقيقات الجارية منذ اتهام صاحب الـ27 بتهمة الاغتصاب.



وتم فتح أحد هذه التحقيقات بناء على طلب والد نيمار الذي أكد أنه تعرض لمحاولة ابتزاز من جانب أحد محامي تريندادي، حيث عرض عليه التوصل لاتفاق مالي مقابل عدم اتهام موكلته للاعب.



وفي نفس القضية، وجهت الشرطة المدنية زوج عارضة الأزياء السابق، إستيفن ألفيس، تهم الاحتيال ونشر مواد ذات محتوى إباحي، حيث أنه وفقا للتحقيقات فإن ألفيس سلَم بعض الصور الحميمية لزوجته السابقة إلى أحد الصحفيين من أجل نشرها عبر الإنترنت.



يذكر أنه تم غلق القضية ضد نيمار في 8 أغسطس الماضي، وذلك بعض أن أكدت الفحوصات التي أجراها المعهد الطبي القانوني عدم وجود أي آثار لاعتداء جنسي على السيدة.