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أخبار العالم

انتخبوا نتنياهو وإلا.. الليكود يهدد عرب إسرائيل

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:20 ص
انتخبوا نتنياهو والا..
انتخبوا نتنياهو والا.. الليكود يهدد عرب إسرائيل
سمر صالح
اتهم كبار المسؤولين في القائمة العربية المشتركة مسؤولين في حزب الليكود، بمن فيهم أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة، بممارسة ضغوطات والتلويح بفرض عقوبات على رؤساء المجالس المحلية العربية إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة.

ووفقا لتقرير صحيفة "إسرائيل اليوم" فإن أعضاء الليكود حذروا المجالس العربية بحرمانهم من الميزانيات الحكومية إذا لم يشكل الليكود الحكومة المقبلة".

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى في القائمة المشتركة، قوله" مارس الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكودضغطًا هائلًا على قادة السلطات المحلية على مدار الأيام القليلة الماضية ، في محاولة لإقناعهم بجمع اصوات لصالح الليكود ...وبعد سقوط قانون الكاميرات فان كبار مسؤولي الليكود يحاولون تعطيل التصويت في القطاع العربي ومعاقل القائمة المشتركة مع نية واضحة لاحداث الفوضى في يوم الانتخابات" .

وهاجم أحد كبار القائمة المشتركة بشدة محاولات الليكود لجمع أصوات الناخبين في القطاع العربي ، وقال لـ "إسرائيل اليوم" إن "مسؤولي الليكود الجدد يتجهون إلى الزعماء العرب في محاولة لتجنيد الناخبين لدعم الليكود".

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