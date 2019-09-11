كربلاء تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا ممشى عاشوراء

أعلنت محافظة كربلاء العراقية، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين سقطوا خلال مراسم زيارة عاشوراء التي أقيمت أمس الثلاثاء.



وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أصدرت المحافظة بيانا قالت فيه "بناء على الطلب المقدم من محافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة علي المالكي وموافقة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تعلن الحكومة المحلية في كربلاء الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء عاشوراء زوار الإمام الحسين عليه السلام الذين استشهدوا أثناء ركضة طويريج والذين استشهدوا ذوبانا وولائا في حب الإمام عليه السلام".



وأضاف البيان: "بهذه المناسبة الأليمة نتقدم إلى ذوي الشهداء والجرحى بخالص العزاء وعظيم المواساة" ، مشيرا إلى أنه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة".



وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن عدد القتلى وصل إلى 31 قتيلا و 100 مصاب بينهم حالات حرجة.



فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن عدد القتلى قد وصل إلى 37 قتيلا، بحسب مصادر بالشرطة.