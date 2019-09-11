الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف عليها .. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوي، إن هناك تحسنا ملحوظا ومستمرا في درجات الحرارة، والتي تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.



وتابع أحمد عبد العال خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أن نسب الرطوبة تختلف من يوم لآخر، مشيرًا إلى أن نشاط حركة الرياح يعمل على زيادة الشبورة.



وأردف أحمد عبد العال أن الطقس في المناطق الساحلية لطيف جدًا، ومناسب للمصيفين، سواء في الصباح أو المساء.



وأكد أحمد عبد العال أن الفترة القادمة لن تشهد ارتفاعات اخرى في درجة الحرارة.





