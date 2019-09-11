ياسين منصور: مكاسب واسعة لمشروعات الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة



وكشف أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 14 مليار جنيه ، موضحا أن هناك تحسنا فى الطلب خلال الفترة الأخيرة بعد خفض أسعار الفائدة ونأمل المزيد من الخفض خلال الشهر القادم لتحقيق المزيد من التحسن بالسوق.



وأكد أن الشركة توفر 200 الف فرصة عمل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فسوق العمل فى مصر تغير بشكل كبير .

أشاد ياسين منصور رئيس مجموعة بالم هيلز للتعمير ، بمشروعات الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان، لافتا إلى أن هذه النوعية من المشروعات تحقق الكثير من المكاسب لمختلف الأطراف.وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن السوق العقارى يحتاج لتطوير نفسه فى ظل الكثير من المتغيرات التى يشهدها القطاع، لافتا إلى أن الشركات العقارية صارت مطالبة بتحسين آليات البيع حتى تستطيع البقاء والاستمرار بالسوق.وأوضح أن الفترة القادمة فى صالح الشركات العقارية الكبيرة وصاحبة الخبرة، والسوق يشهد تنوعا كبيرا ولا توجد شركة واحدة تمتلك حصة حاكمة بالقطاع العقارية.وأشار الى أن الشركة لديها 29 مشروعا فى مختلف أنحاء مصر، ووقعت الشركة عقد شراكة لتنفيذ وإدارة مشروع بادية على مساحة 3 آلاف فدان ، مشيرا إلى أن الشركة بدأت انشاءات فى الموقع، موضحا أن المشروع على مساحة كبيرة والتى تساعد على طرح وحدات باسعار تنافسية وأقل بنسبة 50% من مشروعات بالم هيلز الحالية.وأوضح أن تمويل المشروع يتم بثلاث طرق منها تمويل ذاتى ومن مبيعات وقروض بنكية وبصدد التفاوض مع بنوك أجنبية للحصول على تمويل فى حدود 2 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى للمشروع.وأكد انه جار التفاوض مع عدد من الجامعات الدولية لإقامة فروع لها فى مشروع بادية وسيتم الإعلان قريبا عن إنشاء 4 مدارس دولية يتم تنفيذها فى 4 مدن جديدة، مشيرا إلى أنه تم ضخ حوالى 800 مليون جنيه حتى الآن بالمشروع.