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أخبار العالم

يونهاب: إقالة بولتون تؤثر على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
أ ش أ
رأت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستشاره في الأمن القومي جون بولتون الذي يعتبر من أبرز الصقور في الإدارة الأمريكية أنما يُلقي بتدعياته على المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقالت الوكالة، (في تعليق لها بثته على موقعها الالكتروني)، إنه من المتوقع أن ترحب كوريا الشمالية بإقالة بولتون؛ إذ أنها كانت تندد به بشدة في الماضي حيث هاجمته في مايو ووصفته بأنه متعصب للحرب وكان مخطئا في استنتاجه.
وكان بولتون يبدي تركيزا كبيرا على قضايا الشرق الأوسط منذ انهيار قمة هانوي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وأولى اهتماما أقل بقضية كوريا الشمالية، مما يلمح بأن إقالته سيكون لها تأثير محدود على المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج التي سيتم استئنافها في أواخر الشهر الجاري.
وأفاد مصدر دبلوماسي كوري جنوبي اليوم أنه علم بأن بولتون قرر عدم التدخل في سياسات كوريا الشمالية منذ قمة هانوي، التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في فبراير الماضي.

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