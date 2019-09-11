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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء 11-9-2019 .. الريال السعودي يسجل 4.40 جنيه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:55 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية
آية الجارحي
تباينت أسعار العملات العربية اليوم، الاربعاء، 11 سبتمبر 2019 أمام الجنيه، وفقا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.37 جنيه للشراء، و4.40 جنيه للبيع.

فيما يلي استعراض لـ أسعار العملات العربية اليوم الاربعاء 11-9-2019:

سعر الريـال السعودي

سجل سعر الريـال السعودي 4.37 جنيه للشراء، و 4.40 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي 53.91 جنيه للشراء، و54.35 جنيه للبيع بانخفاض 7 قروش .

سعر الدرهم الإماراتي

أما سعر الدرهم الإماراتي استقر 4.46 جنيه للشراء، و4.50 جنيه للبيع.

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