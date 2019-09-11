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مرأة

حيلة منزلية عجيبة تعيد الملابس المنكمشة إلى حجمها الطبيعي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:28 ص
حيلة منزلية عجيبة
حيلة منزلية عجيبة تعيد الملابس المنكمشة لحجمها الطبيع
أسماء عبد الحفيظ
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة الملابس المنكشمة بعد إخراجها مباشرة من الغسالة، كما أن هناك الكثيرات من ربات المنزل لا يستطعن إخراج الغسيل مباشرة من الغسالة بعد انتهاء دورتها، بل تتركه فترة من الوقت، مما يزيد من مشكلة الانكماش أكثر فأكثر.

وأحيانًا يفسد المجفف الملابس وتنكمش لدرجة أن نفس الشخص لا يستطيع ارتدائها، لذلك كشف موقع "ومنز داي" عن طريقة سحرية تعيد إليك ملابسك المنكمشة لحالتها السابقة. 

الماء الفاتر والشامبو
ملء الحوض بماء فاتر وإضافة الشامبو أو بلسم للشعر، ولو كانت الملابس سترة مصنوعة من الصوف فستحتاج لحوالي ثلث كوب من البلسم.

ترك الملابس لمدة 10 دقائق
نقع الملابس في الماء والشامبو لمدة 10 دقائق، فهذه الطريقة تعمل على تمدد وراحة الألياف.

عصر الملابس جيدًا
التخلص من الماء في الملابس عن طريق عصرها جيدًا بلطف، والحرص على إزالة الماء الزائد جيدًا.

استخدام منشفة
فرد منشفة على سطح مستو ثم وضع السترة فوقها، ولف المنشفة وبداخلها الملابس، لتمتص المزيد من الماء، لأن الملابس يجب أن تكون رطبة وليست مبللة.

استخدام منشفة ثانية
وضع السترة على منشفة أخرى جافة وفردها بلطف ستتمدد معك.. ابقيها على سطح المنشفة حتى تجف نهائيًا، وبهذه الطريقة ستعود ملابسك المنكمشة لحالتها السابقة.​

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