البترول تعقد لقاءات مكثفة مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر



كما بحث وزير البترول مع سيف الفالح الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك الاماراتية موقف التعاون بين الجانبين فى انشطة تموين الطائرات بالوقود فى المطارات المصرية خاصة وان الشركة دخلت للعمل فى مصر فى نهاية العام الماضي بعد توقيعها اتفاقا تجاريا مع هيئة البترول .



كما التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع اوليفييه لو بوتش رئيس شركة شلمبرجير العالمية الذى اكد حرص شركته على تعزيز التعاون مع مصر فى الاستثمار فى العنصر البشري ودعم عمليات التحول الرقمى اضافة الى انشطتها فى مجال الخدمات الفنية الخاصة بحقول انتاج البترول والغاز .



وتم خلال اللقاء استعراض المشروعات المشتركة وفى مقدمتها مشروع بوابة مصر الالكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والذى يتماشى مع الاتجاه العالمى لدعم التحول الرقمى ويتيح للشركات العالمية التعرف على الفرص الاستثمارية للبحث عن الثروات البترولية و الترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار بما يدفع الشركات البترولية العالمية الى ضخ استثمارات جديدة لها فى مصر . كما تطرق اللقاء الى مناقشة موقف تنفيذ اتفاقية اعداد كوادر الادارة الوسطى والشابة بقطاع البترول للقيادة والتى يجرى تنفيذها حاليا ضمن البرنامج الثالث لمشروع تطوير وتحديث القطاع .



وخلال اللقاء الثنائى للمهندس طارق الملا مع رانير سيلى الرئيس التنفيذي لشركة او ام فى التى تعد اكبر الشركات النمساوية للبحث عن البترول والغاز . تم استعراض الفرص الاستثمارية الجديدة فى انشطة البحث والاستكشاف والانتاج .





وأكدت الشركة النمساوية استعدادها للعمل في مصر فى ضوء النجاحات التي تم تحقيقها و اشارت الى تطور مكانة مصر فى صناعة الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات فى البحر المتوسط ومبادرتها لتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يعد من الاحداث المهمة التى شهدتها صناعة الطاقة بصفة عامة في المنطقة خلال الفترة الاخيرة .



وعقد الوزير اجتماعا مع جيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية التى اكدت حرصها على تكثيف انشطة البحث وتنمية وانتاج البترول والغاز فى مصر وضخ المزيد من الاستثمارات لدفع هذا النشاط . وجرى خلال اللقاء الاتفاق على دراسة فرص دخول شل فى انشطة بترولية جديدة فى مصر فى مجال تموين السفن بالوقود وتموين الطائرات .



كما التقى الوزير بوفد من مسئولي شركة بيكرهيوز جى إى الامريكية ضم مدير عام العمليات والرئيس التنفيذي لأنشطة التحكم والقياس حيث تم مناقشة دفع التعاون بين الجانبين في تنفيذ برامج العمل بمشروع التطوير والتحديث لقطاع البترول وخاصة فيما يتعلق بتدريب الكوادر الشابة وإتاحة الحلول الرقمية المتطورة لقطاع البترول المصرى عبر المساهمة في تنفيذ البوابة الألكترونية لتسويق مناطق البحث والاستكشاف .



عقد وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء ومسئولى شركات البترول العالمية على هامش مشاركته فى مؤتمر الطاقة العالمى بالعاصمة الاماراتية أبوظبى ، وذلك لمناقشة تعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع البترول والغاز المصرى فى ضوء توافر الفرص الاستثمارية المتميزة في الانشطة البترولية المختلفة.والتقى الوزير مع كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة اينى الايطالية حيث تم بحث تعزيز استثمارات الشركة الإيطالية في مصر في انشطة البحث عن البترول والغاز وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية .وأوضح انه تم بحث الموقف التنفيذى وبرنامج العمل الجارى لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام في مناطق عمل الشركة بمصر، لافتا إلى أن اللقاء شهد استعراضا لفرص تعزيز استثمارات الشركة الايطالية فى مصر من خلال المشاركة فى المزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز التى يطرحها قطاع البترول الفترة المقبلة، والتوجه لزيادة الاستثمارات وتكثيف الانشطة في مجال استكشاف الزيت الخام للمساهمة فى خطط زيادة الانتاج والاحتياطيات من البترول .ومن جانبه أكد رئيس شركة اينى انها ستواصل ضخ استثمارات جديدة وتنمية حجم اعمالها فى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة وان مصر تمثل احد اهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم ، وان اينى مهتمة بالفرص الاستثمارية الجديدة فى انشطة البحث عن البترول والغاز فى مصر ، و تعمل على تعزيز الشراكة مع قطاع البترول فى مجال اكتشاف وتنمية انتاج الزيت الخام فى الصحراء الغربية للمساهمة فى استكشاف مناطق واعدة جديدة لانتاجه على غرار ما تحقق فى منطقة حوض فاغور .كما تطرق اللقاء الى استعراض موقف مشروع المحطات المتكاملة لتموين السيارات بالشراكة مع اينى الايطالية لاضافة انشطة التموين بالبنزين والسولار فى محطات الغاز الطبيعي التابعة لشركة غازتك والذى يعد اضافة مهمة لخدمات تسويق وتوزيع الوقود والبنية التحتية فى هذا النشاط .كما التقى الوزير مع الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الاماراتى والرئيس التنفيذي لشركة ادنوك حيث تم بحث فرص الاستثمار فى قطاع البترول فى مصر خلال الفترة الحالية فى ضوء العلاقات المتميزة واهتمام الشركة الاماراتية بالاستثمار في مصر .واشاد الدكتور سلطان الجابر بالإصلاحات الاقتصادية الناجحة التى اجرتها الدولة المصرية والتى جعلت مصر سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار فى مجال الطاقة، مشيرا الى ان شركة ادنوك تولى اهتماما كبيرا بالعمل فى مصر فى انشطة نقل وتداول و تسويق المنتجات البترولية .وأوضح المهندس طارق الملا انه تم بحث الفرص الاستثمارية المتميزة فى ضوء استراتيجية مصر للتحول إلى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة والتى تتيح للجانب الاماراتى العمل فى عدة انشطة حيث تم الاتفاق على دراسة الشراكة بين الجانبين فى عمليات تجارة وتداول المنتجات البترولية و انشطة تموين السفن بالوقود .وأبدت ادنوك الاماراتية اهتمامها بالدخول فى مجال تسويق زيوت السيارات عالية الجودة فى مصر خلال الفترة المقبلة .