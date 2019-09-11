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تعليم

شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:41 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
أحمد عبد العزيز
انتظمت الدراسة، اليوم الأربعاء، في مدارس الإسكندرية الابتدائية ورياض الأطفال، في أول أيام العام الدراسي الجديد على أن يلحق بهم باقي الصفوف الدراسية 21 سبتمبر الجاري.

وبدأت المدارس اليوم الدراسي الأول بتلك المراحل التعليمية بتوزيع الورود والبالونات والحلوى على التلاميذ، فضلا عن بدء تسليم الطلاب الكتب المدرسية.

ومن جانبها، دفعت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بقوافل متابعة للمرور على مدارس إدارتي المنتزه وشرق، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأكد يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حظر دخول مندوبي المبيعات، خاصة مندوبي مبيعات الكتب الخارجية، وعدم تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري.

وشدد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، على حظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات، بالإضافة إلى حظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية.
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور
شاهد.. تلاميذ رياض الأطفال والصفوف الأولى يتوافدون على مدارس الإسكندرية..صور

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