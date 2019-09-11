هل ترغب أوكرانيا في عودة العلاقات مع روسيا

أفادت صحيفة "كوميرسانت" بأن العاصمة الأوكرانية كييف لم تخطر العاصمة الروسية موسكو بفسخ الاتفاقيات الثنائية كما توعد وزير خارجيتها، مشيرة إلى أن هذا يعني أن السلطات الأوكرانية توقفت عن قطع العلاقات مع روسيا أو علقت ذلك لحين الانتهاء من ترتيب الأمور في المؤسسة الحاكمة العليا، والذي بدأ بعد تغيير رئيس الجمهورية خلال الانتخابات.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن استمرار قطع العلاقات أو التخلي عن ذلك سيكون مؤشرًا على موقف السلطة الأوكرانية الجديدة تجاه روسي؛ بحسب ما صرح مسؤولون في وزارة الخارجية الروسية للصحيفة.



وقام نظام الحكم في أوكرانيا بقطع العلاقات مع روسيا في عام 2014، بعد الانقلاب الذي وقع في كييف والذي وصل عن طريقه موالون للغرب إلى السلطة في أوكرانيا.



وفي نوفمبر 2018 توعّد وزير خارجية أوكرانيا بإلغاء 40 اتفاقية أخرى قريبا؛ إلا أن السلطات الأوكرانية لم تفسخ أي اتفاقية حتى الآن.