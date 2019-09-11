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أخبار البلد

مصر للطيران يصعد للدور قبل النهائي في بطولة الجمهورية للشركات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:23 ص
بطولة الشركات
بطولة الشركات
نورهان خفاجي
صرح محمد البكري، رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصر للطيران، فوز فريق الشركة لكرة السلة مرحلة 45 سنة علي فريق بترول بلاعيم بنتيجة 50/40 وفريق النقل العام للإسكندرية بنتيجة 64/39 وفريق الجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة 45/26 وفريق كيما أسوان بنتيجة 45/40 والصعود لدور قبل النهائي بطولة الجمهورية للشركات.

وفاز فريق مصر للطيران لكرة الطائرة مرحلة 45 سنة علي كل من فرق سماد أسيوط وكهرباء المنصورة ومطاحن المنيا والشرقية للدخان بنتيجة شوطين مقابل لا شيء ليصعد للدور قبل النهائي، كما فاز فريق كرة اليد مرحلة 40 سنة علي فريقي السكر للصناعات بنتيجة ساحقة 24/3 وبنك مصر بنتيجة 19/9 وتعادل مع فريق شركة الألومنيوم 12/12 ليصعد للدور قبل النهائي.

كما فاز فريق كرة القدم الخماسية مرحلة 50 سنة علي كل من فريق مطاحن سوهاج 3/1 وفريق كهرباء المنيا 1/0 وفريق ضرائب إسكندرية 3/2 وتعادل مع فريق مصر للتأمين بنتيجة 1/1 ليقترب من الصعود للدور قبل النهائي.

وأضاف كابتن أسامة صلاح رئيس البعثة إنه من المقرر أن يبدأ فرق مصرللطيران للجودو ورفع الأثقال وسباق الدراجات مشوار البطولة اعتبارا من اليوم الأربعاء ومن المتوقع وصول جميع فرق مصرللطيران المشاركة في البطولة إلي الأدوار النهائية وحصد معظم الكئوس كون أبناء مصرللطيران من نجوم وابطال هذه الألعاب والرياضات علي مستوي مصر وأفريقيا.

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