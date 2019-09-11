خطة أمن الجيزة لليوم الأول للعام الدراسي.. انتشار الشرطة النسائية وضباط المرور

انتشرت منذ الساعات الأولي من صباح اليوم قوات الشرطة بأنحاء محافظة الجيزة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد استعدادا لاستقبال الطلاب والتلاميذ لفرض السيطرة الأمنية علي المنطقة وتطهير الشوارع من الإشغالات التي قد تتسبب في تكدسات واختناقات مرورية.



وتضمنت الخطة التي أشرف عليها اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة شن حملات من إدارتي المرافق والمرور علي دوائر 14 قسم بالمحافظة ضمت أقسام ومراكز "امبابه، العمرانية، الطالبية، العجوزة، الهرم، الجيزة، بولاق الدكرور، قسم ثاني أكتوبر، الدقي، الوراق، الحوامدية، أبو النمرس، أوسيم وكرداسة ".

ويقود اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث الحملات بالتنسيق مع ضباط المباحث الجنائية بأقسام الشرطة لتوفير الحماية أثناء عمليات إزالة الإشغالات من قبل رجال المرور والمرافق.



وأشارت مصادر أمنية إلي أن تلك الحملات تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي فور بدء الموسم الدراسي تتحول إلي كتل من البشر خاصة في محيط مجمعات المدارس وجامعة القاهرة والمدينة الجامعية وبالطبع كافة المناطق والشوارع المؤدية إليها، وأضاف انه علاوة علي بعض الكثافات والزحام بسبب إغلاق عدد من الشوارع الكبرى بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق تتسبب إشغالات البائعين والمحلات والمقاهي في زيادة تلك الكثافات مما يستوجب تطهير الشوارع منها.



وقرر أن إدارة شرطة المرافق تقوم بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين بالإضافة إلي تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة بمحيط المدارس الإعدادية والثانوية للفتيان ومتجري الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.



فيما تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتفتيش الدائم علي مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة وعدم استغلال الركاب وشن الحملات المستمرة علي "التوك توك" وسحب غير المرخص"، ويتم الدفع مع بداية اليوم الأول للدراسة بقوات من الشرطة النسائية بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة لمنع حالات التحرش أمام مدارس الفتيات.



