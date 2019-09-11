التعليم العالي تستقبل السفير الفرنسي لبحث دعم علاقات التعاون

استقبل مسؤولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء، ستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة؛ لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وفرنسا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك بمقر الوزارة.









في بداية اللقاء أشادت التعليم العالي بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وتناول اللقاء متابعة العمل في تطوير الجامعة الفرنسية، وأشارت إلى حرص الحكومتين المصرية والفرنسية على تطوير الجامعة بما يجعلها ذات مستوى دولي، وإلى الجهود الكبيرة التي قدمها الجانبان لإعادة تأسيس الجامعة لتصبح ركيزة للتعاون الأكاديمي المصري الفرنسي، من خلال إعداد خريجين وباحثين رفيعي المستوى لتنضم إلى منظومة التعليم الدولي المتميز.









وأكد المسؤولون أن سياسة التوسع في التعليم الدولي التي تتبعها مصر تراعي دائما تميز البرامج التعليمية الجديدة، وجودة المناهج الدراسية وملاءمتها للمعايير الدولية، وتوفير خدمة تعليمية ذات جودة عالمية لضمان مستوى خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية.









كما أكدوا حرص مصر على التعاون مع فرنسا في مجال الفضاء، خاصة مع استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية وحرصها على إعداد الكوادر الإفريقية المختلفة، والتواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء في العالم ومنها فرنسا التي تعد من الدول المتميزة في مجال تكنولوجيا الفضاء.













كما تناول الاجتماع متابعة العمل في بيت مصر بباريس، وكذلك بحث الترتيب لزيارة وزير التعليم العالي الفرنسي لمصر خلال الفترة المقبلة للإعلان عن إطلاق عدد من مشروعات التعاون المشتركة بين البلدين.









ومن جانبه أشاد السفير الفرنسي بمستوى التعاون البحثي والعلمي مع مصر؛ مؤكدا رغبة بلاده في تدعيم التعاون بين البلدين من خلال تطوير الجامعة الفرنسية وتطوير أعداد الطلاب والتخصصات العلمية التي تقدمها، كما أشاد السفير بحجم الإنجاز الذي حققته مصر مؤخرا في تطوير التعليم العالي من خلال المشروعات التعليمية الجديدة التي يتم تنفيذها والتي تضع مصر في مكانة دولية متميزة في مجال التعليم العالي.



