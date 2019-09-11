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أخبار العالم

البحرين ترحب بدعوة السعودية عقد اجتماع طارئ لبحث تصريحات نتنياهو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:36 ص
صدى البلد
أ ش أ
رحبت وزارة الخارجية البحرينية اليوم /الأربعاء/ بدعوة السعودية الشقيقة إلى عقد اجتماع طارىء لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته فرض السيادة الإسرائيلية على منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة، حال إعادة انتخابه في 17 سبتمبر الجاري.
وأكدت الخارجية ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) ـ أن هذه الدعوة تجسد الدور الاستراتيجي الرائد الذي تقوم به السعودية، على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها الفاعل والكبير في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصها على السلام العادل والشامل في المنطقة وترسيخ العمل الجماعي في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي برمته.

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