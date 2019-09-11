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تعليم

238 ألف تلميذ يبدأون عاما دراسيا جديدا بمدارس أسيوط

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:57 ص
مدارس أسيوط
مدارس أسيوط
إيهاب عمر

بدأت مدارس محافظة أسيوط اليوم الأربعاء في استقبال 238 ألف تلميذ من مراحل رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي على أن تبدأ فى باقى الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى.

حيث توافد التلاميذ برفقة اولياء امورهم من الصباح الباكر على المدارس فى أول يوم من بدء العام الدراسى الجديد 2019,2020، وسط توجيه معلمى ومديرى المدارس لأولياء الأمور بعدم دخول حرم المدرسة وتوجيه نصائح لهم فى بداية العام الدراسى منها ترك أطفالهم لمعلمات المدرسة وعدم التكدس أمام البوابة.

ومن جانبه تفقد صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط عدد من مدارس إدارة الفتح التعليمية للوقوف على انتظام الدراسة في أول أيام العام الدراسى الجديد وشملت.مدرسة "النهضة بأسيوط الجديدة والمدرسة اليابانية ".

وأكد وكيل الوزارة على انتظام أكثر من 238ألف تلميذ وتلميذة من تلاميذ الصفين الأول والثانى الابتدائى ورياض الأطفال بجميع أنواع المدارس الحكومية والرسمية "عربي ولغات"، والخاصة "عربي ولغات" ,و"اليابانية "وسط إعدادات خاصة وفرتها المديرية لهذا الشأن حضور كثيف من الطلاب في أول يوم دراسى.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة ويتم التنسيق فيما بينها مع مديرية التربية والتعليم لافتا إلى التنسيق مع قطاع الداخلية والصحة والمحافظة وذلك لمتابعة مدى إنتظام الدراسة في المدارس والعمل على حل أي مشكلة قد تظهر.

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