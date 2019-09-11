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تعليم

جامعة القاهرة توقع اتفاقية تعاون مع جامعة بنسيلفانيا .. غدا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:44 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي

يشهد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، غدًا الخميس، توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين كلية طب قصر العيني وكلية طب بيرلمان بجامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في مجالات التعليم، وبرامج الأبحاث، والأبحاث السريرية والتعامل مع المرضى، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد بمبنى القبة.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل التحالف مع الجامعات الأكثر تقدمًا في التصنيفات الدولية، لفتح آفاق التعاون، مشيرًا إلى أن بنود الإتفاقية المشتركة تتضمن التعاون المباشر في مجالات البحث العلمي وبرامج التدريب ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المواد والمعلومات العلمية والبحثية، وكذلك الزيارات العلمية المتبادلة بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين، وتوفير البعثات والمنح الدراسية للمتدربين.

جدير بالذكر أن جامعة بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر واحدة من أكبر الجامعات على مستوى العالم، حيث تحتل المرتبة 15 في تصنيف QS البريطاني، والمرتبة 17 في تصنيف شنغهاي الصيني. كما تتمتع الجامعة بشهرة عالمية تعود إلى سمعة كلياتها؛ وبالأخص كليات الطب وطب الأسنان وإدارة الأعمال والحقوق، وأيضًا إمكانيات تدريس الطب الحيوي وإنتاج البحوث عنه، وتعد برامج مرحلة البكالوريوس فيها من بين البرامج الأكثر انتقائية عند قبول الطلاب.

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