الجرس ضرب.. مدارس كفر الشيخ تستقبل طلابها بـ البالونات

استقبلت 3800 قاعة لرياض الأطفال في 580 مدرسة بكفر الشيخ، تلاميذ الروضة، بالبالونات والهدايا بعد أن تجملت القاعات بالزينة والرسومات الفنية لبعض الشخصيات الكاريكاتورية المحببة لدى الأطفال، بالإضافة إلى استقبال مدارس المرحلة الابتدائية والتعليم الأساسي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي.



وجهزت مديرية التربية والتعليم المدارس والفصول وتنظيم المقاعد وفق أنظمة متعددة منها حرف "L" ومنها النظام الخماسى، ونظام المجموعات، مما غير شكل الفصل تمامًا، بحيث تسمح هذه الاشكال التي ظهرت عليها القاعات للمعلم التواجد بين طلابه، ويتيح له حرية الحركة والتنقل بين المجموعات، بالإضافة لترتيب مقاعد الطلاب داخل الفصول في مجموعات تلائم منظومة التعليم الجديدة لفصول رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي.



ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ ، إن ما يميز القاعات تعدد ألوان مقاعدها وأدراجها ،ولكل مجموعة لون معين، لتجذب أنظار الأطفال وتلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي، ولم يتم إجبار المدارس على إتباع نظام معين بل اختارت كل مدرسة نظام وضع المقاعد بالطريقة التي يراها المعلمون وفق أشكال متعددة.



وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن ترتيب القاعات بهذا الشكل سيجد الطفل فيه حرية الحركة والتفاعل مع معلمه ،ومع بقية المجموعات بالإضافة لفرش الفصول بالماكت ووضع أشكال متعددة، والاستعانة بوسائل تعليمية متعددة تم وضعها على جنبات الفصول كوسيلة تعليمية والحفاظ على تراثنا المصري الأصيل.



جدير بالذكر أن الفصول احتوت على أشكال متعددة على الجدران وكل ركن منها يمثل عنصرا من عناصر الثقافة، فهناك ركن للمسرح وركن للتاريخ وركن للغة العربية وركن للآثار.

