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تعليم

تعليم البحر الأحمر: انتظام الدراسة في جميع المدارس الحكومية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
تعليم البحر الأحمر
تعليم البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انتظام العمل في جميع المدارس الحكومية بمدن المحافظة المختلفة، مؤكدة أن مدارس البحر الأحمر استقبلت طلاب مراحل رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي ببرامج مترفيهية متنوعة ومختلفة. 

ووجهت المديرية الشكر لجميع مديري المدارس والمعلمين والإداريين والعاملين في المدرسة، وذلك للأداء المتميز في استقبال الطلاب والتنظيم الجيد.

ومن جانبه تفقد محمد إبراهيم، مدير إدارة التربية والتعليم بالغردقة، صباح اليوم الأربعاء، سير العمل بعدد من المدارس شمال وجنوب مدينة الغردقة.

وتفقد مدير تعليم الغردقة مدرسة الأحياء للتعليم الأساسي، وذلك لمتابعة بداية العام الدراسي واستعدادات قاعات رياض الأطفال والفصول لاستقبال الطلاب.

وقدم إبراهيم التهنئة للطلاب والمعلمين على بدء العام الدراسي الجديد، وحثهم على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة من أجل مستقبل أولادنا الطلاب.

وانطلق اليوم الأربعاء، ماراثون العام الدراسي الجديد للصفوف الأول والثاني الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال بمحافظة البحر الأحمر، وقامت المدارس باستقبال الأطفال بتوزيع الحلوى وتنفيذ بعض البرامج الترفيهية لهم، خاصة أطفال مرحلة رياض الأطفال في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وحرصت معظم معلمات رياض الأطفال بالبحر الأحمر على تنفيذ أنشطة ترفيهية جذابة للأطفال في اليوم الأول، وذلك ضمن برنامج استقبال الأطفال الذي أعد مسبقا.

وقال مدير ادارة الغردقة ان جميع المدارس أعدت برنامجا خاصا لاستقبال الأطفال بشكل مبهج ومشوق، خاصة لأطفال رياض الأطفال بالمستوى الأول والثاني، كما جرى استقبال تلاميذ الصف الأول والثاني الابتدائي بشكل مختلف هذا العام.

وقام إبراهيم بتفقد عددا من المدارس للاطمئنان على استقبال الطلاب والتلاميذ وسير العملية التعليمية في أول أيام لها.

وقال مدير الإدارة التعليمية بالغردقة: جميع المدارس تم استقبال التلاميذ ببرامج ترفيهية مختلفة ومتنوعة.

وكانت قد انهت محافظة البحر الأحمر استعدادتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، لتهيئة المدارس للطلاب بعد إجازة آخر العام، من عمليات الصيانة للمدارس وعمليات التوسع والإنشاءات الجديدة للمدارس المقرر دخولها الخدمة هذا العام.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، للمديريات المختصة بالتعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم للاستعداد للعام الدراسى الجديد.

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