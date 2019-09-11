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تعليم

برعاية وزير التعليم العالي.. انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمحافظة مطروح

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:13 م
اللألعاب الشاطئية
اللألعاب الشاطئية للجامعات
نهلة الشربيني
انطلقت فعاليات المهرجان الثاني للألعاب الشاطئية للجامعات المصرية بمخيم باجوش بمحافظة مطروح في الفترة من ٥ - ١٠ سبتمبر الجاري تحت رعاية التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الرياضي ووزارة الشباب والرياضة، ، وذلك بإشراف وتنظيم الدكتور.د عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ووالدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وبعض من مسئولي ومشرفي القطاعات والمنافسات الرياضية بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وانطلقت فعاليات المهرجان بمشاركة ٣٣٠ طالبا وطالبة من ٢٥ جامعة مصرية، وذلك في مسابقات: كرة قدم طلبة، كرة طائرة طلبة، كرة طائرة طالبات، تنس طاولة، سباحة، الدارتس والألعاب الإلكترونية.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تأتي في إطار الأنشطة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة المتمثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للنشاط الطلابي) ووزارة التعليم العالي متمثلة في الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وإدارة رعاية الشباب بجامعة الإسكندرية.

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