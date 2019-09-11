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تعليم

تلاميذ سوهاج ينظمون في الدراسة داخل ١٤٣١ مدرسة.. صور

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:19 م
تلاميذ سوهاج
تلاميذ سوهاج
خالد رياض
انتظمت الدراسة بكافة مدارس محافظة سوهاج والبالغ عددها ١٤٣١ مدرسة ابتدائي، وبلغ عدد التلاميذ في الصف الأول الابتدائي ١٢٢ ألف تلميذ، والصف الثاني الابتدائي ١١٠ آلاف تلميذ، ومرحلة رياض الأطفال ٨٠ ألف تلميذ. 

صرح بذلك الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم. وأضاف أن إجمالي عدد المدارس بالمحافظة يبلغ ٢٨٩٦ مدرسة لجميع المراحل الدراسية، مشيرا إلى أن عدد التلاميذ للجميع المراحل التعليمية يبلغ مليون و125 ألف تلميذ، وتلميذة، مؤكدا  انتظام الدراسة بجميع المدارس وأنه تم تجهيز كافة القاعات برياض الأطفال بالنسبة للحضانات والفصول الدراسية بالنسبة لطلاب الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية. 

وأكد شلتوت، دخول 42 مدرسة جديدة إلى الخدمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 24 ألف طالب وطالبة، بتكلفة إجمالية قدرها 531 مليونا و500 ألف جنيها، وذلك في العام الدراسي الجديد. 

وقالت الدكتورة أسماء حسين، موجه عام رياض الأطفال أن تعليم سوهاج لديه قاعات لرياض الأطفال داخل 1002 مدرسة يعمل بداخلها 2300 معلمة وأن إجمالى عدد القاعات 1600 قاعة رياض أطفال رسمى لغات وحكومى وأن عدد الأطفال بلع تقريبا 80 ألف طفل. 


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