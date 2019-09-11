لدعم سياسات تنمية الطفولة المبكرة في مصر.. لقاء تنسيقي مشترك بين المجلسين القومي والعربي للطفولة ويونيسيف

عزة العشماوي: الاستراتيجية تتضمن أهدافا يسهم تحقيقها في تنشئة جيل واعد

حسن البيلاوي: المجلس العربي للطفولة والتنمية سيتعاون الفترة المقبلة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف

برونو مايس: اليونيسيف تدعم الاستراتيجية الهامة الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة في مصر

في حين أكد الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، أهمية مرحلة الطفولة المبكرة من حياة الطفل، والذي لابد وأن تتم تنمية مهاراته وقدراته في هذا التوقيت الدقيق من عمره.







وقال إن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعتمد على إطار فكري ومنهجي في إطار تطبيق نموذجه "تربية الأمل" والذي يقوم على تهيئة وتمكين الطفل العربي من المستقبل ودخول عصر المعرفة والثورة الاصطناعية، ارتكازا على التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، وبما يهدف إلى بناء الأمل لدى الطفل من خلال تنمية وعي عقلانى مستنير يطلق طاقاته في التفكير الناقد والإبداع، وإكسابه مهارات القرن الحادي والعشرين، وبناء قدراته في التعلم المستمر والعمل والحياة، وتأهيله للمشاركة بالاندماج الكامل في مجتمعه المحلي والعالمي، إلى جانب بناء السياسات والبيئات التمكينية الداعمة لتحقيق المفهوم الشامل للمواطنة.

عُقد اللقاء التنسيقي المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومكتب يونيسف مصر بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة، وذلك من أجل مناقشة آليات دعم مجموعة عمل السياسات لتنمية الطفولة المبكرة، والتي تستهدف إعداد استراتيجية قومية شاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في مصر.وتوجّهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال اللقاء بالشكر للدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، وبرونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، وأعربت عن سعادتها بتواجدها في مكان يعد بيتا للخبرة في مجال الطفولة المبكرة على مدار عقود، كما ثمنت التعاون المثمر والوثيق بين المجلسين لتعظيم الاستفادة من الجهود المبذولة مع فريق عمل السياسات لتنمية الطفولة المبكرة، وذلك في إطار إعداد الاستراتيجية القومية التي يعدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع اليونيسف وبالشراكة مع كل الجهات المعنية.وأكدت الدكتورة عزة العشماوي أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يبذل قصارى جهده للخروج بهذه الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن وعلى مستوى التطلعات، بحيث تتضمن أهدافا يسهم تحقيقها في تنشئة جيل واعد، تماشيا مع الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة «2018 – 2030» وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة 2030.كما أكدت أن من أولويات خطة العمل هو الانتهاء من تحليل الوضع الراهن بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية واليونيسف، مع الأخذ في الاعتبار التحدي الخاص بالعنف ضد الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وخاصة العنف من أولياء الأمور، مع ازدياد حالات عدم الاستقرار الأسري وارتفاع معدلات الطلاق، وكذلك وضع معايير تضمن جودة البرامج والخدمات المقدمة في كل قطاع، بما يمكن صانعي السياسات من متابعة وتقييم الأداء، ووضع مكون علمي للمعارف والمهارات الأساسية للمتعاملين مع الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة وتدريب جميع المتعاملين مع الأطفال عليه.وأضاف الدكتور حسن البيلاوي أن المجلس العربي للطفولة والتنمية سيعمل الفترة المقبلة على التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف، وذلك من خلال عدة مجالات منها تقديم حزمة من التدريبات النوعية الحديثة الخاصة بالطفولة المبكرة تتصل بوحدة نمو الدماغ، والتكيف والكفاءة، والتواصل والتعلم، وأيكولوجيا الطفل من حيث علاقته بالبيئة المحيطة والعلاقات المكانية والنفسية والاجتماعية وكذلك الصحة النمائية للطفل.كما أعرب برونو مايس، ممثل اليونيسف في مصر، عن سعادته بتكامل الأدوار بين الجهات المنوطة والمعنية، وأكد دعم اليونيسف الكامل للخروج بتلك الاستراتيجية الهامة والخاصة بتنمية الطفولة المبكرة في مصر، والعمل على توافر مصادر متعددة للمعلومات عن هذه المرحلة العمرية الهامة، بحيث تتم إتاحتها لأولياء الأمور، وهو ما سيتم العمل عليه الفترة المقبلة من توفير عدة منصات ملعوماتية خاصة بهذه المرحلة.وخرج اللقاء بالتأكيد على أسس الشراكة المستقبلية، مع الاتفاق على حزمة التدريبات التي سيجري تنفيذها، وتحليل الوضع الراهن، وإعداد الاستراتيجية، مع وضع معايير حديثة ترتبط بالمتغيرت الراهنة وتكون ذات فعالية وكفاءة وتصب في المصلحة الفضلى للطفل.كما سيتم العمل على محور هام وهو الإعلام من خلال المرصد الإعلامي لحقوق الطفل وبما يساعد الأسر على وجود المعلومة الصحيحة في جميع المجالات الحقوقية والتغذوية والصحية والتربوية.... إلخ.وشارك في أعمال هذا اللقاء من جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة هبة رمضان ولمياء حسن، ومن اليونسيف أوليفر بروفيتش، والدكتورة إيناس حجازي، ومن المجلس العربي للطفولة والتنمية كل من المهندس محمد رضا فوزي وإيمان بهى الدين والدكتور عبد الله عمارة وكمال الفكي ووسام نزيه وإيمان عباس ومحمد عزام.