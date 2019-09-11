ماجدة بدوى: أبطال الألعاب الفردية يقتنصون الميداليات الذهبية ويرفعون اسم مصر

طالبت الكاتبة الصحفية ماجدة بدوى رجال الأعمال والمستثمرين بضرورة تقديم الدعم للرياضة المصرية وخاصة الألعاب الفردية والجماعية والإستثمار الرياضي فى هذا المجال لافته أن هؤلاء اللاعبين دائما يكونوا حريصين على الفوز من أجل تحقيق مراكز متقدمة وحصد الميداليات الذهبية والفضية ورفع علم مصر على منصات التتويج العالمية.



وأكدت ماجدة بدوى خلال لقائها فى برنامج على أرض مصر بالقناة الثانية بالتلفزيون المصري تقديم الإعلامى أحمد الصاوى ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص دائما على دعم الشباب وكل من يريد تحقيق نجاح من أجل الوطن وهو أول من تبرع بنصف ثروته من أجل الوطن ويجب أن يتخذ رجال الأعمال الرئيس قدوة لهم ، ويساندون الشباب والرياضة فى مصر ، مؤكدة أن الإستثمار فى المجال الرياضي سيكون له عائد كبير عليهم .





وأكدت بدوى أن هؤلاء الرياضيين رغم الإمكانيات المادية البسيطة إلا أنهم حريصون دائما على الفوز ورفع إسم مصر فى المحافل الدولية ويجب علي رجال الأعمال الشرفاء دعم هؤلاء حيث أن الدوله توفر لهم الإمكانيات ولكن أيضا إذا تم الإستثمار فى تلك الألعاب سنحقق أكبر النتائج .



وقد توج الزوجى اسلام حامد وسلمى ايمن بذهبية مسابقات الزوجى المختلط فى ختام بطولة العالم للكبار التى أقيمت بالمجر خلال المده من ٢ حتى ٨ سبتمبر الحالى ، فاز الزوجى المصرى بالميدالية الذهبية بينما فاز الزوجى الفرنسى بالميداليه الفضية وفاز فريق بيلاروسيا بالميدالية البرونزية.

