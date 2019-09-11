تعليم الفيوم يحصد المركز الثاني والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التوجيه الجمعي والإرشاد التربوي

قام الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، بتكريم مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية الفائزة في مسابقة التوجية الجمعي والإرشاد التربوي ، بحضور توجية عام الترببة الإجتماعية بالمديرية.



وتم تكريم مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بالمديرية، لحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة التوجية الجمعي والإرشاد التربوي، ومكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بإدارة غرب الفيوم التعليمية، لحصوله على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة التوجية الجمعي والإرشاد التربوي.



قدم عبدالله التهنئة للفائزين فى المسابقة ورسالة شكر وتقدير لفريق العمل، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.