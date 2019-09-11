للتخلص من العطش.. حضري سموذي البطيخ لأسرتك

يعاني العديد من الاشخاص والأطفال والمراهقين ،من حالة العطش الشديدة وعدم القدرة على مواجهة الحر ،خلال هذه الايام من الموجة الحارة ،وارتفاع درجة الحرارة ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك الحرص على تقديم هذا المشروب السريع لك ولاسرتك ،فهو لن يكلفك من الوقت والمال كثيرا .



تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل سموذي بطيخ بمذاق لا يقاوم وبشكل مشهى يناسب الطقس الحار ،وخاصة بالنسبة للأطفال الرياضيين .



مقادير سموذي بطيخ :



4 كوب بطيخ مقطع ومثلج

نصف بطيخة مفرغة

2 حبة موز

1 كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة عسل

نعناع أخضر



طريقة تحضير سموذي بطيخ :



* باستخدام خلاط كهربائي يفرم البطيخ المثلج مع الموز



* يضاف إليه الزبادي والعسل والنعناع



* يفرم جيدا ويقدم باردا في نصف البطيخة المفرغة