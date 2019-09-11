هدوء واحتفالات في استقبال الطلاب بأول يوم دراسي بالقليوبية.. صور

سادت حالة من الهدوء خلال فعاليات اول ايام دراسى بمحافظة القليوبية حيث استقبلت المدارس طلاب الصفين الاول والثانى الابتدائى ورياض الاطفال بالاغانى والاناشيد الوطنية .



وحرص اولياء الامور على التواجد بصحة ابنائهم خلال اليوم الاول من الدراسة للاطمئنان عليهم والتاكيد على جلوسهم في اماكنهم داخل الفصول.



من جانبه تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية اول يوم دراسي لطلاب الصفين الاول والثانى والتمهيدى حيث طالب مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على نتائجها في العام الدراسى الماضى مع ضرورة الوقوف على كافة الايجابيات لتأكيدها والسلبيات لمعالجتها للوصول الى عام دراسي يحقق أقصى إستفادة للطلاب مع مواجهة كافة المشكلات وطرح الحلول و المقترحات المناسبة لها أولا بأول



وعقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية اجتماعا بمديريى المراحل والموجهين لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسى واكد عجلان أي سلبية في العمل او المدارس ستواجه بكل حزم وحسم واي مخالفات سيتم رصدها من خلال متابعتي الميدانية للمدارس او ستاتي في تقارير لجان المتابعة سيتم نقل إدارة المدرسة والمتورطين فيها لخارج الإدارة.



وكلف مديري الإدارات التعليمية والموجهين بحصر زيادات المدرسين بإدارات طوخ وبنها وكفرشكر تمهيدا لنقل المدرسين فوق الحد القانوني لسد العجز في الإدارات الأخري التي تعاني من عدم وجود مدرسين كافيين بالمدارس مشيرا ان هذه الإدارات تشهد تكدسا كبيرا من المدرسين في الوقت الذي تعاني فيه إدارات أخري من العجز.



وقال وكيل تعليم القليوبية ان اليوم الدراسي سيبدا يوميا للمدرسين وإدارات المدارس من الساعة السابعه والنصف تماما واي مخالفات في هذا الأمر ستواجه بالتحقيق مطالبا مديري المدارس برعاية الظروف المرضية الخاصة ببعض المدرسين والتي تتعارض مع هذه المواعيد وتقديم التيسييرات لهم في ضوء روح القانون دون محاباة لأحد علي أحد.



وشدد عجلان علي موجهي المواد الدراسية بعدم الخروج من المدارس طوال فترة اليوم الدراسي وفحص جميع السلبيات وحلها وان تكون الزيارات واقعية مثل زيارات مدير الإدارة التعليمية بعيدا ان الزيارات الصورية والتقارير المكتبية.