الكرملين: إقالة بولتون لن تصحح العلاقات الروسية -الأمريكية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن إقالة أي موظف كبير في الولايات المتحدة مثل مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي جون بولتون لن تصحح العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال بيسكوف، في تصريح اليوم /الأربعاء/ تعليقًا على إقالة جون بولتون: "لا نعتقد أن استقالة أي فرد، حتى هذا المسئول رفيع المستوى، يمكن أن يؤثر بطريقة أو بأخرى بشكل خطير أو كبير على تعديل مسار السياسة الخارجية الأمريكية".

وأضاف أن "روسيا مصممة على إيجاد مخرج من الوضع الحالي في العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك من جانب واحد"، معبرًا عن أمله في أن يتم ذلك من قبل الطرفين الأمريكي والروسي في آنٍ واحد.



