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فن

أمير عبدالباقي والد الطفل ياسين: وافقت على تكفل أنغام بمصاريف ابني لهذا السبب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:29 م
أنغام
أنغام
شروق ابراهيم
كشف أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين، عن سبب موافقته لتكفل الفنانة أنغام بمصاريف نجله بالكامل بعد وفاة طليقته الراحلة غنوة، شقيقة أنغام من الموسيقار محمد علي سليمان.

وقال امير عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "بعد وفاة غنوة طلبت مني أنغام أن نلتقي، واتفقت معي في هذه الجلسة التكفل بكامل مصاريف ياسين قائلة: عايزة اعمل ثواب لـ ربنا".

واضاف أمير عبد الباقي: "لهذا السبب انا وافقت على عرض انغام رغم انني قادر على التكفل بمصاريف نجلي، ولكن تركت لها حرية التصرف، لأني شعرت بأن أنغام تريد تعويض ياسين الخلافات الشديدة التي كانت بينها هي ووالدته".

ولفت الى ان انغام علاقته بها على ما يرام طوال الوقت ولم يختلف معها في اي موقف ، مشيرا الى انها شخصية عادلة وتقول دائما كلمة الحق.

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