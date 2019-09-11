طريقة جديدة لحماية لاعبي الهلال السعودي من الإصابات

استحدثت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، طريقة جديدة لكي تحمي لاعبيها من خطر الإصابات والمحافظة عليهم، لمواصلة المشاركة في المباريات بشكل مميز و مستمر.



وافتتح الهلال منطقة تدريب رملية، لمواكبة الأندية العالمية وضمان مستوى مميز للاعبين.



واستهل عبد الله عطيف لاعب خط الوسط في الهلال، برنامجه التأهيلي في منطقة التدريبات الرملية الجديدة التي أوصي بأهميتها الإدارة الطبية بالنادي.



وأكد نادي الهلال في بيان له عبر صفحته الرسمية على تويتر إن المنطقة الجديدة تهدف إلى زيادة نسبة الوقاية من الإصابات و تقويم الأداء الرياضي بجانب تأهيل المصابين.



كما تساعد أيضا في زيادة القوة العضلية، وتقليل الإجهاد البدني، وزيادة السرعة وخفة الحركة ورفع المعدل اللياقي.



