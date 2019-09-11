السبب راموس.. تفاصيل خناقة التصريحات بين زكي عبد الفتاح وأحمد حسن

راموس أشل فتيل الأزمة عندما صرح بأنه يستهدف الوصول الى المباراة رقم 200 مع منتخب أسبانيا ليحصد لقب عميد لاعبي العالم الذي يحوزه إلى الآن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق.أحمد حسن لعب للمنتخب المصري 184 مباراة، بينما لعب قائد المنتخب الأسباني سيرجيو راموس 167 مباراة إلى الآن، لكنه بات على مقربة من كسر رقم أحمد حسن حيث يشارك راموس بصفة مستمرة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة الى اليورو، وتصفيات كأس العالم المقبلة، فضلا عن استحداث بطولة دوري الأمم الأروبية والذي ستمكن راموس من زيادة عدد مبارياته الدولية.وانتقد أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية على قناة صدى البلد مدرب منتخب مصر السابق الأمريكي بوب برادلي وجهازه الفني واتهمهم بالوقوف أمام طموحه لتحقيق رقم قياسي يصعب كسره، عن طريق إبعاده عن مباريات المنتخب."رغبة راموس حق مشروع له ولأي لاعب آخر، ويمكن لأي لاعب الوصول لهذا اللقب كما وصلت له أنا أيضا".. قال أحمد حسن، لكنه تابع هجومه على برادلي وزكي عبد الفتاح "كان فيه تعنت ضدي وتعمد لعدم إشراكي في المباريات بسبب شخصيتي القوية وسيطرتي على اللاعبين، وشاركت معه في 7 مباريات فقط من أصل 37 مباراة قاد خلالها منتخب مصر".بدوره جاء الرد من جانب زكي عبد الفتاح، مدرب حراس المنتخب في جهاز برادلي، إذ شن هجوما مضادا على أحمد حسن وصل الى اتهامه بإهانة منتخب مصر، حيث نقل على لسانه عبارة قالها ذات مرة حين استبعاده من المشاركة " فيها لاخفيها، لو بلعب مصر هي أمي لو مش بلعب تتحرق".

وقال زكي عبد الفتاح إن القصة بدأت عندما تولى برادلي دفة القيادة الفنية وطلب منه سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وقتها بناء منتخب واعد بعناصر شابة، وعلى الرغم من ذلك ضم أحمد حسن الذي كان آخر محطاته الكروية في نادي الزمالك حينها.



وقال إن رئيس الاتحاد طلب من برادلي مساعدة أحمد حسن للحصول على لقب عميد لاعبي العالم، حيث كان يتبقى له مباراة وحيدة، وكان لدينا مباراة ودية مع البرازيل أشرك خلالها برادلي أحمد حسن ليحصل على اللقب ويحتفل مع الجماهير.



وتابع "برادلي قال إنه سوف يستعين بأحمد حسن في أكبر عدد من المباريات الودية على قدر المستطاع لكي يحقق رقما لا يمكن تحطيمه لسنوات، وأضاف أن هناك شهود على ذلك"، مضيفا أن أحمد حسن يتوجب عليه أن يتقدم بالشكر لبرادلي على تلك المساعدة".



وأضاف ان أحمد حسن عندما شعر بعدم إشراكه في أولى مباريات تصفيات المونديال أمام موزمبيق إدعى الأصابة بتمزق في الخلفية، وكان سمير عدلي مدير المنتخب شاهدا على تلك الواقعة".



وقال إنه بعد ذلك عندما وجد نفسه خارج القائمة تعرض بالسباب للمدير الإداري للمنتخب سمير عدلي وقال "فيها لاخفيها".



وحتى الآن لم يعلق أحمد حسن على تصريحات زكي عبد الفتاح والتي تناقلتها وسائل الإعلام على نطاق واسع في الوقت الذي يهدد فيه راموس اللقب المسجل باسم اللاعب المصري.



ومنذ 1996 وحتى 2014 لعب أحمد حسن مع منتخب مصر 184 مباراة سجل خلالها 34 هدفا، وحصل خلالها على 4 بطولات كأس الأمم الافريقية وهي على التوالي 1998، 2006، 2008، 2010.