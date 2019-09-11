شاهد| الحكم 7 سنوات على رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة وبراءة ابن الشاطر من التهم المنسوبة إليه بقضية التخابر

حكم المستشار محمد شيرين فهمى، بمعاقبة عصام أحمد محمود الحداد، وأيمن سيد على أحمد، وأحمد محمد عبد الحكيم، بالسجن المشدد مدة 10 سنوات لما أسند إليهم من تهم، وهى التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن البلاد واستقلالها، والالتحاق بجماعة إرهابية.



كما أصدر المستشار محمد شيرين فهمى، حكمًا بمعاقبة كل من محمد فتحى رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخة، بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند إليهم من تهم وهى التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن البلاد واستقلالها.



بينما حكم بالبراءة على صفوت حمودة حجازى رمضان، وحسن محمد خيرت الشاطر، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوى، وكمال السيد أحمد، وسامي أمين حسين السيد.



كما حكمت ببراءة محمد خيرت سعد الشاطر، مما نسب إليه من الاتهام بإمداد الجماعة الإرهابية بالمعونات المادية، وعصام أحمد محمود الحداد، مما نسب إليه من تهم وهى التخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة خارج البلاد، وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن البلاد واستقلالها، ومحى حامد السيد أحمد، وأيمن على السيد أحمد مما أسند إليه.

