قاضي التخابر يكشف مفاجآت حول جماعة الإخوان خلال أحداث يناير..فيديو

قال المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التخابر مع حماس، أن جماعة الاخوان الإرهابية بدأت في تنفيذ مخططاتها باستثمار حالة الشخط والغضب الشعبي على نظام الحكم القائم آنذاك، ومراقبة ما تشفر عنه الأحداث للتدخل في الوقت المناسب لإحداث حالة من الفوضى العارمة من خلال الاستعانة بعناصر من حركة حماس وحزب الله البناني.



وتابع المستشار محمد شيرين فهمي خلال جلسة الحكم في القضية المعروفة اعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" ضد جماعة الاخوان الإرهابية، والمتهم فيها 24 شخصا من الجماعة، أن هناك الكثير من اللقاءات التي عقدت بين أعضاء الجماعة والمسؤولين بحركة حماس لتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الاعداد والتحرك لتغير نظام الحكم في مصر، والتقوا في العديد من البلدان الاجنبية تحتى مسميات مختلفة مزعومة.



وأردف المستشار محمد شيرين فهمي أنهم قاموا بفتح قنوات اتصال مع قنوات اجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم لذلك من خلال عدة سفريات قام بها سعد الكتتاني، وسعد الحسيني، ومحمد البلتاجي وحازم فاروق، في الولايات المتحدة وتركيا والسعودية ولبنان.



وكان هناك اتصالات هاتفية سجلت قانونًا بإذن من النيابة العامة جرت بين المتوفى محمد مرسي، عضو مكتب ارشاد الجماعة بمصر، والمتهم أحمد عبد العاطي خلال تواجده في تركيا والتي كشفت عن وجود تفاهم غير مشروع بين الجماعة وعناصر استخبارات الدول الاجنبية من المهتمين بالشأن المصري.



وأوضح أن هناك العديد من المحادثات قد جرت خلال الفترة من 21/1/2011 وحتى 26/1/2011، وهي قبيل أحداث يناير وأثنائها، جاءت جميعها بشفرات رمزية تستتر ورائها اتفاقات وتواريخ لها دلالتها، قصد أخفائها بالالتفاف حول الالفاظ.

