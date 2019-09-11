تعرف على فعاليات مهرجان المسرح التجريبي.. اليوم

تشهد فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، اليوم الأربعاء، ورشة في الدراماتورج وورشة في الرقص ومحاضرة عملية عن المسرح الغنائي و4 عروض مسرحية لدول البرازيل وكسوفو والكويت ومصر.





بدأت الفعاليات في العاشرة صباحا بمحاضرة عملية في قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية حول المسرح الغنائي يقدمها كل من "سوزانا مارس - اريك ليتل - كاترينا جالكا".





وفي الحادية عشرة تبدا أولى فعاليات ورشة "ذكريات الفضاء والجسد" للفنانة اليابانية تشيمي فوكوموري، بمدرسة الرقص في مركز الإبداع.





وفي التوقيت نفسه تبدأ أولى فعاليات ورشة الدراماتورج للفنان الأسترالي بيتر ايكرسول بقاعة الأداب بالمجلس الأعلى للثقافة.





ويحظى جمهور المعاصر والتجريبي بأربعة عروض مسرحية تبدأ في الخامسة مساء بعرض "جزء من الفانية" لدولة الكويت على مسرح البالون بالعجوزة.





وفي السابعة مساء يقدم عرضان مسرحيان "The Miser" لدولة كوسوفو على مسرح مركز الهناجر للفنون، والعرض المصري "بهية" على مسرح الجمهورية.





كما يقدم في التاسعة مساء عرض "The Dream Hospice" لدولة البرازيل على مسرح السلام.



