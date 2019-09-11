رحلة ترفيهية لمنتخبات بطولة العالم لناشئات الطائرة

نظم مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة أحمد عبد الدايم، رحلة ترفيهية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم للناشئات تحت 18 عامًا المقامة حاليًا في مصر، وذلك في منطقة الأهرامات.



وشهدت الرحلة زيارة لاعبات المنتخبات المشاركة لمنطقة الأهرامات والتقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تعريفهم ببعض المعلومات التاريخية حول نشأة المنطقة.



وكانت منافسات دور الـ16 قد اختتمت أمس الإثنين، وأسفرت عن تأهل منتخبات الصين ورومانيا والبرازيل وروسيا وأمريكا واليابان وإيطاليا وبيرو، إلى الدور ربع النهائي.