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أخبار العالم

بشرطين.. والد الطفل المخنوق في المدرسة السعودية يعلن تنازله عن قاتل ابنه

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:55 م
والد الطفل المخنوق
والد الطفل المخنوق في المدرسة السعودية يعلن تنازله عن قاتل ا
دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر أن والد الطالب معتز، المتوفى بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في ضاحية لبن بالرياض في المملكة العربية السعودية، خويتم بن سعد الحارثي، قد أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله، وسجل ذلك قبل قليل في محضر شرطة ضاحية لبن، تمهيدا لتسجيله رسميا لدى المحكمة المختصة، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية.

وأضافت المصادر أن الحارثي، وضع شرطين مقابل التنازل هما: أن يخرج الطفل المتهم بقتل ابنه، إضافة إلى عدم المساس بإدارة ومعلمي المدرسة. داعيا الله أن يغفر لابنه، وأن يجعله شفيعًا له يوم القيامة.

وقد شهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية، جريمة بشعة اهتز لها المجتمع السعودي كله، نظرا لحداثة طرفيها، بعدما عثر على طفل في الثانية عشرة من عمره ميتا بعدما خنقه زميل له في الصف.

وعلى الرغم من محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياة.

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