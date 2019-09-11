سعر موحد لتأشيرات الحج والعمرة.. والزيارة بـ300 ريال.. اعرف كيف تستفيد؟

بعد مرور يوم واحد من إعلان إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وإلغاء رسوم تكرار العمرة التي كانت تبلغ 2000 ريال سعودي يدفعها المعتمر في حال تكرارها خلال 3 سنوات، أعلنت السعودية عن اعتزام فرض سعر موحّد على تأشيرات الحج والعمرة والزيارة بقيمة 300 ريال سعودي.





صحيفة "عكاظ" السعودية نقلت اليوم الثلاثاء عن مصادر لم تُسمها، قولها إن السعر الموحّد سيصدر بقرار رسمي يعلن قريبًا، وسيضاف السعر الموحد إلى رسوم أخرى فرضتها أو رفعت المملكة قيمتها مؤخرا.





ياسر سلطان، مالك شركة سياحة وعضو آخر باللجنة العليا للحج والعمرة، توقع ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجديد 4 آلاف جنيه على الأقل، ليبدأ برنامج العمرة الاقتصادية من 14 ألف جنيه بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها مصر والسعودية، مشيرا إلى زيادة رسوم غرفة السياحة المصرية من 260 إلى 800 جنيه على العمرة.





إلغاء رسوم تكرار العمرة





ومع صدور الضوابط النهائية لـ موسم العمرة الجديد من وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الدكتور محمد صالح بنتن، بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سيتم على أثر ذلك إلغاء 2000 ريال رسوم تكرار العمرة.





إلغاء رسوم تكرار العمرة





وكانت قد فرضت المملكة العام الماضي 2000 ريال على تكرار العمرة، وتراوح سعر العمرة ما بين ١٠ و١٥ ألف جنيه، بخلاف الرسوم التي كانت تفرضها المملكة العربية السعودية ٢٠٠٠ ريال لكل من سبقت له العمرة.





صحيفة «عكاظ» السعودية، ذكرت الاثنين الماضي، بأن وزير الحج والعمرة قال، إن الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين يدعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر في عام 2030، وسط منظومة من الخدمات الجليلة التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم براحة واطمئنان.





الشركات ترحب بـ إلغاء رسوم تكرار العمرة

وكان عدد من أصحاب شركات السياحة الدينية العاملة في الحج والعمرة، قد رحبوا بقرار محكمة القضاء الإداري في خلال شهر مايو الماضي بـ إلغاء رسوم تكرار العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 آلاف جنيه مصري.





وكانت استبقت وزارة السياحة، بأصدار قرارًا أواخر فبراير من العام الماضي، بفرض رسوم على المعتمرين بقيمة 2000 ريال سعودى "نحو 10 آلاف جنيه" لمن سبق له أداء العمرة خلال الثلاثة أعوام الماضية، قبل أن تقضي محكمة القضاء الإداري، ببطلان القرار.



