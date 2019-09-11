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أخبار البلد

اتفاق بين الصحفيين والمصرف المتحد لتسوية مديونيات القروض

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:52 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
توصلت نقابة الصحفيين إلى اتفاق مع بنك المصرف المتحد لتسوية المديونيات الزملاء المتعثرين فى السداد.

وأعلنت نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، عن اتفاقها مع المصرف المتحد لتسوية المديونيات للزملاء الصحفيين المتعثرين أو الصادر فى حقهم أحكام قضائية أو المرفوع ضدهم قضايا، وإلغاء غرامات التأخير ورفع الفوائد المركبة.

ونوهت النقابة، فى بيان لها، أنه على الزملاء الذين لديهم مشكلة مع المصرف المتحد سرعة التواصل مع النقابة وتقديم طلب موضح به بياناته وتفاصيل مشكلته، وذلك من خلال شئون المجلس أو بالتواصل مع محمد خراجة، عضو مجلس النقابة.

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