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تعليم

مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجديد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:56 م
مدارس المنيا كاملة
مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجدي
أيمن رياض
انتظمت الدراسة داخل المدارس الابتدائية وروضات الأطفال بالمنيا الحكومي والخاص والمطبق عليهم النظام التعليمي الجديد المطور من صفوف روضة صغري وكبري والصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث اكتملت الفصول من الطلاب المقيدين والذين تواجدوا بصحبة ذويهم منذ الصباح الباكر.

وسط فرحة الأطفال ببدء العام الجديد وبزيهم الجديد والشكل الاحتفالي الذي أعدته المدارس لاستقبال الطلاب بالعرائس الكارتونية وتوزيع الهدايا والبالونات والحلوي عليهم والرسم علي الوجه لتحفيزهم. 

وأكد محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا انتظام 1053 مدرسة ابتدائية و583 روضة أطفال في أول أيام العام الدراسي بعد دخول 21 مدرسة جديدة العمل حيث تم جميع الطلاب بمرحلة رياض الأطفال لكل من أتم الخامسة مؤكدا جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي. 

وفي نفس السياق تفقد رئيس مدينة مطاي عددا من المدارس بالمركز، مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسي وبالتأكيد علي إدارات المدارس بتوفير المناخ الدراسي الملائم للطلاب وخاصة في المراحل الأولى. 

وشملت جولة مروره مدرسة متولي الشعراوي للتعليم الأساسي ومدرسة العروبة الابتدائية وحضور طابور الصباح مع التلاميذ.
مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجديد
مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجديد
مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجديد
مدارس المنيا كاملة العدد في أول يوم دراسي لطلاب النظام الجديد

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