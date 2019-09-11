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رياضة

القبض على وكيل تيبو كورتوا حارس ريال مدريد

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:00 م
كورتوا
كورتوا
إسراء أشرف
أعلن مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، أنه تم القبض على كريستوف هينروتاي، وكيل تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تقريرًا أوضحت من خلاله، أنه تم القبض على 7 أشخاص في موناكو ولييج (بلجيكا) ولندن، داخل عالم كرة القدم، بسبب غسل أموال وفساد أثناء عمليات نقل اللاعبين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن كريستوف هينروتاي ممثل كورتوا، ويانيك كاراسكو، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، من ضمن الـ7 أشخاص الذين تم القبض عليهم.

وأشارت "ماركا" إلى أنه تم القبض كريستوف هينروتاي في موناكو وعلى مساعده في لييج ببلجيكا، وتقوم السلطات البلجيكية حاليًا بالتحقيق معهما.

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