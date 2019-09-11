ميتشو يكشف عن فلسفته في الحياة.. والضغط داخل الزمالك

كشف الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن الفلسفة الخاصة به في التعامل مع اللاعبين داخل نادي الزمالك، وفلسفته في الحياة كمدير فني بشكل خاص.



وقال ميتوش في تصريحات لصحيفة sowetin الجنوب افريقية انه يتبع فلسفة واضحة وهي انه لابد ان لا يصيبك الغرور عندما تكون الأمور جيدة، وان لا يجزع المرء ولا ييأس عندما تكون الأمور سيئة.



وأضاف: "العمل في الزمالك متعلق ومرتبط بالفوز في كل المباريات، التحدي هنا مثل اي ناد كبير، ولكن الضغط هو الوقود الذي يحركني في هذا المكان".



وأردف: "رحلتي في القارة الإفريقية مثل فيلم لا يُصدق، عملت في سبعة دول وقمت بزيارة 43 دولة وذلك لكي أقدم نفسي بنفسي."



ويستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه فريق ينراسيون سبورت السنغالي في ذهاب الدور الـ32 من دوري ابطال افريقيا يوم السبت المقبل.