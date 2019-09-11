ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يكشف عن فلسفته في الحياة.. والضغط داخل الزمالك

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:52 م
ميتشو
ميتشو
نور عادل
كشف الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن الفلسفة الخاصة به في التعامل مع اللاعبين داخل نادي الزمالك، وفلسفته في الحياة كمدير فني بشكل خاص.

وقال ميتوش في تصريحات لصحيفة sowetin الجنوب افريقية انه يتبع فلسفة واضحة وهي انه لابد ان لا يصيبك الغرور عندما تكون الأمور جيدة، وان لا يجزع المرء ولا ييأس عندما تكون الأمور سيئة.

وأضاف: "العمل في الزمالك متعلق ومرتبط بالفوز في كل المباريات، التحدي هنا مثل اي ناد كبير، ولكن الضغط هو الوقود الذي يحركني في هذا المكان".

وأردف: "رحلتي في القارة الإفريقية مثل فيلم لا يُصدق، عملت في سبعة دول وقمت بزيارة 43 دولة وذلك لكي أقدم نفسي بنفسي."

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة منافسه فريق ينراسيون سبورت السنغالي في ذهاب الدور الـ32 من دوري ابطال افريقيا يوم السبت المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو لـ صدى البلد عن تدريب الزمالك: لا تعليق وأنا في طريقي لـ صربيا

خالد الغندور يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع ميتشو

أخبار الرياضة ليلا .. مرتضى منصور يكشف كواليس تعاقد ميتشو .. أحمد حسن: لقطتي مع البدري تسيء لشخصي

كشري: ميتشو لديه خبرات أفريقية.. ولاسارتي يخطئ في إدارة المباريات

أول تعليق من مدرب الزمالك الجديد على المنافسين.. فيديو

ميتشو: الزمالك فخر أفريقيا بالكامل وسنصل إلى ما نريد ..فيديو

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفتح النار على ثلاثي الأهلي

زكي عبدالفتاح يفجر مفاجأه عن تهرب احمد حسن من منتخب مصر

البراءة لنجل خيرت الشاطر وصفوت حجازي و4 آخرين من «التخابر مع حماس»

فستان أسود قصير.. ريم البارودي بإطلالة أنيقة في حفل زفاف صديقتها

الجنايات : السجن المؤبد لـ بديع والشاطر والكتاتني والعريان والبلتاجي بتهمة التخابر .. فيديو

مدرب حراس منتخب مصر السابق يشن هجوما حادا على أحمد حسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

بعد الطلاق يزددن جمالا.. غادة عادل وياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة