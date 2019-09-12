صحة البرلمان تحسم الجدل حول تعديل قانون التأمين الصحي الشامل

تحفظ النائب سامي المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مقترح النائب عصام القاضي بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بغرض اختصار الوقت لتعميم القانون على جميع المحافظات.





وقال "المشد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "قانون التأمين الصحي الشامل متربط بالإمكانات المادية في كل محافظة، ونقط تعميمه على فترات ما هي إلا نقاط استرشادية وقعت بالقانون".





وأشار إلى أن الحكومة تقوم بتجهيز المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل عليها، مشيرًا إلى أن أي محافظ عنده الجاهزية لتطبيق القانون سوف يفعل مباشرة عليها دون الارتباط بتوقيت معين.





يشار إلى أن النائب عصام القاضى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أعلن تقدمه بتعديل تشريعى جديد على القانون المطبق حاليا ليتمكن أى مواطن مصرى من التمتع بمنظومة التأمين الصحى الجديدة.





وأوضح أن التعديل يهدف إلى استغلال الهيئات الثلاث المشكلة لإقرار قانون التأمين الصحي وهي هيئة الرقابة والجودة وهيئة التمويل، وهيئة مقدمي الخدمة، وذلك من خلال شراء الخدمة من الغير من خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة وجمع الاشتراكات من قبل هيئة التمويل والدفع مباشرة لهذه المستشفيات للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة جيدة للمرضى.



