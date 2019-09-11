قاضي التخابر يكشف لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية..فيديو

قال المستشار محمد شيرين فهمي إنه استكمالًا للمخططات التي انتهجتها جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل الفلسطيني أيمن طه مع المتهم في قضية التخابر مع حماس، حازم فاروق برسالتين بتاريخ 7/2/2011، تضمنتها عبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهم، أفشى فيها نتائج الحوار بين قيادات الجماعة والواء عمر سليمان.



وأشار المستشار محمد شيرين فهمي خلال جلسة الحكم في القضية المعروفة اعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم فيها 24 شخصا من الجماعة، إلى أن جماعة الأخوان كانت تلقب اللواء عمر سليمان بـ "الثعلب".



وكشف المستشار محمد شيرين فهمي نص الرسالة سالفة الذكر: " بالأمس كان كل أعمامك واخوالك بالقاهرة، وكانوا في حفل عائلي، وتم ترتيب أوضاع العائلة وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأقر أعمامك أنه لا انفصال عن الناس نهائيًا لا في الموقف والا المطالب ولا خروج من البيت".



وقال المستشار محمد شيرين فهمي: كفانا الله شرهم وحرس البلاد من كيدهم".

