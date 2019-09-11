ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قاضي التخابر يكشف لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية..فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:57 م
اللواء عمر سليمان
اللواء عمر سليمان
ندى فتح الله
قال المستشار محمد شيرين فهمي إنه استكمالًا للمخططات التي انتهجتها جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل الفلسطيني أيمن طه مع المتهم في قضية التخابر مع حماس، حازم فاروق برسالتين بتاريخ 7/2/2011، تضمنتها عبارات ورموز مكودة متفق عليها فيما بينهم، أفشى فيها نتائج الحوار بين قيادات الجماعة والواء عمر سليمان.

وأشار المستشار محمد شيرين فهمي خلال جلسة الحكم في القضية المعروفة اعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" ضد جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم فيها 24 شخصا من الجماعة، إلى أن جماعة الأخوان كانت تلقب اللواء عمر سليمان بـ "الثعلب".

وكشف المستشار محمد شيرين فهمي نص الرسالة سالفة الذكر: " بالأمس كان كل أعمامك واخوالك بالقاهرة، وكانوا في حفل عائلي، وتم ترتيب أوضاع العائلة وإعادة دعم بعض فقراء العائلة وترتيب أوضاعهم، وأقر أعمامك أنه لا انفصال عن الناس نهائيًا لا في الموقف والا المطالب ولا خروج من البيت".

وقال المستشار محمد شيرين فهمي: كفانا الله شرهم وحرس البلاد من كيدهم".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد شيرين فهمي: خيانة الوطن جريمة لا تغتفر.. فيديو

باعوا وطنهم.. شيرين فهمي: جماعة الإخوان الإرهابية ليس لها ولاء لبلادها..فيديو

الجنايات : السجن المؤبد لـ بديع والشاطر والكتاتني والعريان والبلتاجي بتهمة التخابر .. فيديو

شاهد.. لحظة الحكم على الشاطر وبديع والبلتاجى والعريان بالمؤبد

قاضي التخابر: الدول الأجنبية وجدت ضالتها في جماعة الإخوان..فيديو

قاضي التخابر مع حماس لـ الإخوان: من أى عجينة أنتم ومن أى صلب أتيتم

ترشيحاتنا

بينهم أبناء الشهداء .. التعليم تعفي 9 فئات من دفع الاشتراكات المدرسية.. تعرف عليها

سعر موحد لتأشيرات الحج والعمرة.. والزيارة بـ300 ريال.. اعرف كيف تستفيد؟

بنشرقي.. خاطف قلوب الجماهير الزملكاوية

قاضي التخابر يكشف مفاجآت حول جماعة الإخوان خلال أحداث يناير..فيديو

قاضي التخابر يكشف لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية..فيديو

مارست الجنس معه.. القصة الكاملة لمقتل ضابط بالقوات المسلحة على يد منتقبة في المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

بعد الطلاق يزددن جمالا.. غادة عادل وياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة