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رياضة

لاعب برشلونة السابق: ديمبلي طفل صغير وجنى أموالا كثيرة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 02:53 م
بواتينج
بواتينج
القسم الرياضي
انتقد الغاني كيفين برينس بواتينج لاعب فريق برشلونة السابق ، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي الحالي، زميله السابق الفرنسي عثمان ديمبيلي في فريق برشلونة ووصفه بأنه ما زال طفل صغير.

وتحدث بواتينج خلال حوار له مع صحيفة -بيلد- الألمانية مسلطا الضوء على فترته مع البلوجرانا، ووجه عدة انتقادات للشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي.

حيث انتقد تصرفات زميله السابق عثمان ديمبيلي التي قام بها في الموسم الماضي، قائلا: "بالنسبة لي، ديمبيلي مثل الطفل، وعليك أن تقبله كما هو، على الرغم أنه يأتي إلى المران متأخرا من حين لآخر، وهناك لاعبون يقومون بذلك كتحدٍ، ولكن حالة ديمبلي مختلفة، إنه ببساطة طفل صغير".

ويرى بواتينج أن مشكلة ديمبيلي تكمن في كثرة الأموال التي حصل عليها في عمر مبكر، مضيفا: "المشكلة ليست متعلقة بعثمان ديمبلي فقط، حاليًا اللاعبون الشباب يحصلون على أموال كثيرة، ولا يمكن للاعب في عمر الـ 18 عاما أن يحصل على راتب سنوي صافٍ بقيمة 4 ملايين يورو، وإذا كان يُدرك ذلك فيجب استثمار الأموال في الوقت الحالي".

وأختتم: "بالنسبة لي ديمبلي هو صبي سقط في بركة عملاقة، حيث كلف النادي 150 مليون يورو بين عشية وضحاها، وهو حتى لا يعرف كيف تسير الأمور".

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