يسب الدين ويشرب الخمر .. فهل يجوز التعامل معه ؟ الإفتاء ترد

أجاب الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه يقول صاحبه ( ما حكم من يسب الدين ويشرب الخمر وهل يجوز التعامل معه في أمور الحياة والعمل؟).





وأوضح وسام، قائلًا: أنه إذا كان هناك شخص بهذه الأوصاف فعليك ان تلوم نفسك بأنك لم تؤد اليه النصيحة ولم تدعو له بالهداية ولم تشجعه على فعل الطاعة، فنرشد صاحب السؤال بأن ينصحه ويداوم على النصح ويصبر عليه (فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).





وأشار الى أن المقاطعة له لا تفعل شئ ولكنه سيستمر فى غلطه، فشرب الخمر وسب الدين هذه الأفعال حرام ومن كبائر الذنوب، فلو انك فى مكانه فستكون محتاج لمن ينصحك ويرشدك ويصبر عليك.



