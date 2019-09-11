البيلي: البطولة العربية لتنس الطاولة دافع قوى لتحقيق إنجازات للأهلى

عبر محمد البيلي، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق بلقب البطولة العربية للأندية على حساب فريق قطر القطري التي أقيمت مؤخرا بالمغرب.



وأوضح محمد البيلي أن تكاتف اللاعبين والروح القتالية التي ظهر عليها الجميع كانت كلمة السر في حسم اللقب، خاصة بعد عدم التوفيق الذي صادف بعض اللاعبين في عدد من المباريات والأشواط.



وأضاف محمد البيلي أن التتويج بلقب البطولة العربية يمنح اللاعبين دوافع كبيرة لبذل أقصى الجهد خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.



