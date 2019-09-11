شاهد.. فارس كرم يغني لفريد الأطرش

قام الفنان اللبناني فارس كرم، بغناء أغنية "بقى عايز تنساني"، للفنان الكبير فريد الأطرش.



ونشر "كرم" عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، مقطع فيديو وهو يغني أغنية "الأطرش" الشهيرة.



يذكر أن فارس كرم، أحيا حفلا غنائيا الشهر الماضي في صيدنايا بريف العاصمة السورية دمشق، وسط حضور عدد كبير من نجوم الدراما السورية.