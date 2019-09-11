الملك ريتشارد على خشبة مسرح ثقافة بورسعيد

فى ليلة جديدة من ليالي مهرجان الفنى لفرق الشركات المقام على مسرح قصر ثقافة بورسعيد وبحضور لجنة التحكيم، قدمت فرقة غزل المحلة العرض المسرحى "مأساة الملك ريتشارد" تأليف الشاعر الإنجليزي وليم شكسبير، إخراج عبد الرحمن سالم.



وتدور أحداث المسرحية حول الصراع السياسي فى تلك الفترة من عمر انجلترا فى سنة (1399م)، وقد استخدم المخرج الإضاءة الحمراء لكي يبرهن بها على الثورة على الملك ريتشارد، وفى موضع آخر يستخدم الإضاءة الصفراء ليدلل بها على الشك والارتباك فى اتخاذ القرارات، ويشتد الصراع ويصل الى حد الزروة، ويقتل ريتشارد نفسه.



ما قدمه مخرج العرض هو رؤية له، فى حين أن ريتشارد توفي بعد شهر تقريبا من هذا الصراع وكان معتقل فى قلعة بونيتفرا كت فى يور كشير ويقول المؤرخين انه مات بسبب الجوع وليس بقتل نفسه بالسيف، وظل كرسي العرش خالى تماما لم يجلس عليه أحد طول فترة المؤامرة على ريتشارد.



العرض بطولة مصطفى شوشة "هستنجز" محمد شلباية "ريتشار" فوزى عبد الستار "بكنجهام" عبد الحمبد المرسى "جورج" أحمد فهيم "ستانلي" محمد فكري "جراي" عماد الزغبي "ريفرز" عبده فاروق" الأسقف" عبد الستار فتحى "برنكبري" ميلاد فهمي "أدوارد" ايمن غنيم "كاتسبينى" هناء الششتاوى "الوصيفة" محمد عبد المنعم "العمدة" ندى مصطفي بسمة أشرف "الصوت الشرير" فريدة المصري "الدوقة" آية مسعد "مارجريت" الآء فرغل "اليزابيث" دعاء السبكى "الوصيفة" نورهان صالح" بيرينا" ممدوح ابراهيم "الامير الصغير" مسعد مجدى "نور فولك" الحراس اسامة عادل، محمد عبد النبي، محمد عبد الله، محمد السعيد، نامر الشهاوى، احمد القزاز، مكياج سوسن عبد الله، ديكورمحمد الشناوى، أضاءة ابراهيم دياب، الموسيقي ابراهيم طنطاوى، مخرج منفذ بسمة أشرف.